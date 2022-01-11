Tekirdağ'da "Ergene Belediyesi Atatürk Evi" açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde belediye tarafından Trakya Kalkınma Ajansının (TRAKYAKA) katkılarıyla yaptırılan "Ergene Belediyesi Atatürk Evi" törenle açıldı.

Marmaracık Mahallesi'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, burada yaptığı konuşmada, projeyi Trakya Kalkınma Ajansı ile yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

İlçede tarihi bir projeye imza attıklarını belirten Yüksel, "Atatürk'ün doğduğu evin bire bir ölçülerde aynısını Ergene'de hayata geçirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bizler ülkemizin kurucusu, kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizin tüm gazilerimizin ismini Ergene'de onurla, gururla yaşatıyoruz, yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Ergene Atatürk Evi Projesi'nde Selanik'teki evin orijinal planına sadık kalındığını ifade etti.

Evin içerisinde hatıra köşeleri ve çocuklar için bölümler de bulunduğunu belirten Şahin, "Kültür, sanat ve sporla birleştirilerek bu ilçe yaşayan bir cazibe merkezi haline gelmiş olacak. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Ergene kültürle, sanatla da anılmaya başlanacak." dedi.

Açılışın ardından Ergene Belediyesi Atatürk Evi gezildi.

Atatürk Evi pazartesi günleri hariç 09.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Açılış törenine CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Kaymakamı Refiki Mücahit Aydoğdu, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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