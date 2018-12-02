Tekirdağ'da 'Engelsiz Yaşam' Yürüyüşü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Zirve Dağcılık işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Engelsiz Yaşam Koşu ve Yürüyüşü düzenlendi.

"Destek ol, gerçek olsun" sloganı ile düzenlenen yürüyüşe Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, İl protokolü, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş öncesi konuşma yapan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü yaptığı konuşmasında, "Bizim mücadelemiz de eksiğiyle fazlasıyla dini mezhebi her türlü farklılıklarıyla beni biz yapmaya uğraşıyoruz ki gerçek ve mutlu bir ben'e ulaşalım. İnsanlık adına yürekten vicdan ve merhamet duygularıyla hareketle tim engelleri hep birlikte aşmak umuduyla amacınız asla yarışmak değil, biz olmak, beraber olmak şimdi sevgili dostlar sizlerden yürüyüş esnasında tüm engellilerimizle birlikte el ele yürümenizi rica ediyorum" dedi.

Süleymanpaşa ilçesi Sahil Dolgu Alanı'ndaki Barış ve Özgürlük Parkı'ndan başlayıp Namık Kemal Stadında son bulan yürüyüşte engelsiz bir dünya için destek mesajları verildi.

Namık Kemal Stadı'nda farklı kategorilerde gerçekleşen yarışmalarda ise katılımcılar ter döktü. Yarışmalar sonucunda dereceye giren finalistlere Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt tarafından madalyaları takdim edildi. - TEKİRDAĞ