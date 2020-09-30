Tekirdağ'da "Engelsiz taksilerle" ulaşımda engeller kalkıyor

Tekirdağ'da engellilere randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, engellileri başta sağlık kuruluşları olmak üzere gidecekleri yere ulaştırıyor.

Tekirdağ'da engellilere randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, engellileri başta sağlık kuruluşları olmak üzere gidecekleri yere ulaştırıyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Randevu sistemi ile çalışan ve tamamen ücretsiz bir ulaşım hizmeti olan "Engelsiz Taksi" ilçede yaşayan engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) bünyesinde iki araçla gerçekleştirilen engelsiz taksi hizmeti, salgın döneminde tek araçla faaliyetlerini sürdürüyor.

Engelsiz taksi hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, Ak Çözüm Merkezi üzerinden yüz yüze ya da 0 282 259 59 59 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu oluşturabiliyor.

Vatandaşlar talep ettikleri adresten alınıp, ilçedeki tüm hastaneler, eğitim merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımları ve geri dönüşleri sağlanıyor.

Engelsiz taksi, ayrıca engelli vatandaşların, katılmak istemeleri halinde Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği kültürel etkinliklerine ulaşımını da gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman