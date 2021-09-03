Tekirdağ'da "en çabuk oğlak yeme yarışması" yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da "en çabuk oğlak yeme yarışması" yapıldı

Tekirdağ'da 'en çabuk oğlak yeme yarışması' yapıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "en çabuk oğlak yeme yarışması" düzenlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde "Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı" etkinlikleri kapsamında "en çabuk oğlak yeme yarışması" düzenlendi.

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 5'er kişilik 3 grup katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 10 kilogramlık oğlağı 4 dakikada bitiren Malkara grubu kazandı. Yarışmayı kazananlara hediyeler verildi.

Yarışmacılardan Engin Eligül, yarışma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği heyecanla beklediğini belirterek, "Yarışmaya katılacağım için dünden beri yemek yemiyorum. İddialıyız, rakiplerimize şans tanımıyoruz. En kısa sürede oğlağı yiyeceğiz. Aç oturup tok kalkacağız." dedi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da bu tür etkinliklerin üreticilerin ilgisini çektiğini ve küçükbaş hayvanlara ilgiyi artırdığını ifade etti.

11. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı yarın sona erecek.

Tekirdağ'da 'en çabuk oğlak yeme yarışması' yapıldı
Tekirdağ'da 'en çabuk oğlak yeme yarışması' yapıldı
Tekirdağ'da 'en çabuk oğlak yeme yarışması' yapıldı
Tekirdağ'da 'en çabuk oğlak yeme yarışması' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mehmet Nuri Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Demet Akalın Metin Çekmez
Spor Diego Salih Uçan Burak Elmas Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da "en çabuk oğlak yeme yarışması" yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 14:58:03. #1.14#

title