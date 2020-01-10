Tekirdağ'da emekli polis trafik kazasında hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli polis memuru yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli polis memuru yaşamını yitirdi.
Emekli polis Muammer Veliler (58) idaresindeki 35 CED 07 plakalı otomobil, Bağlar mevkisinde, Erdem Mert Gökçe'nin kullandığı 45 US 777 plakalı otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan Veliler'e o sırada yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı. Veliler, daha sonra kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.