Tekirdağ'da Elektrik Kesintisi

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ'da yapacağı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintilerine karşı vatandaşları uyardı.



TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında, 9 Temmuz Pazar günü 06.00-10.00 saatleri arasında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, Tekirdağ şehir merkezi, Altınova,100.yıl, Karadeniz, Zafer, Eskicami-Orta Cami, Namık Kemal, Ertuğrul mahalleri ile birlikte 60 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.



Öte yandan, 9 Temmuz Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında, Ergene ilçesi Paşaköy Mahallesi, Saray ilçesi Sofular Mahallesi ile 09.00-13.00 saatleri arasında da Malkara ilçesi İbribey, Çınarlıdere ve Esendik mahalleriyle birlikte 12.00-13.00 saatleri arasında da Çorlu ilçesi Türkgücü OSB Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.