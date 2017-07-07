Tekirdağ'da Elektrik Kesintisi
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ'da yapacağı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintilerine karşı vatandaşları uyardı.
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Tekirdağ'da yapacağı çalışmalar nedeniyle elektrik kesintilerine karşı vatandaşları uyardı.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında, 9 Temmuz Pazar günü 06.00-10.00 saatleri arasında yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle, Tekirdağ şehir merkezi, Altınova,100.yıl, Karadeniz, Zafer, Eskicami-Orta Cami, Namık Kemal, Ertuğrul mahalleri ile birlikte 60 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.
Öte yandan, 9 Temmuz Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında, Ergene ilçesi Paşaköy Mahallesi, Saray ilçesi Sofular Mahallesi ile 09.00-13.00 saatleri arasında da Malkara ilçesi İbribey, Çınarlıdere ve Esendik mahalleriyle birlikte 12.00-13.00 saatleri arasında da Çorlu ilçesi Türkgücü OSB Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.