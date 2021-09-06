Tekirdağ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ergene ilçesinden Saray ilçesi istikametine giden Onur Ş. (30) idaresindeki 59 ABG 964 plakalı otomobil, Çukuryurt Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan