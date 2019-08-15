15.08.2019 15:21

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan leylekler telef oldu

Tekirdağ'da göç eden leylekler Demirli Mahallesi kesiminde yüksek gerilim hattında yüksek gerilime takılarak telef oldu. Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin telef olduğu bölgede incelemelerde bulunarak, leyleklerin ölümlerinin önlemek için bazı noktalarda yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi.

Tekirdağ-Hayrabolu ilçesi arasında bulunan kırsal Demirli Mahallesi'nde göç eden leyleklerin bazıları kondukları yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak telef oldu. Yüksek gerilim hatları altında telef olan onlarca leylek görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından vatandaşlar leylek ölümlerinin engellenmesini istedi. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leyleklerin ölümü üzerine yetkililer harekete geçti.

YEL İZALASYON YAPILACAK

Ak Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, leyleklerin elektrik akımına kapılarak telef olmaları üzerine TREDAş yetkilileri ile görüştü. Leyleklerin telef olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunan Yel, TREDAŞ yetkilileri ile yaptığı görüşmede leyleklerin ölümlerinin önlemek için bazı noktalarda yüksek gerilim hatlarında izolasyon yapılacağını söyledi. Yel, sadece Tekirdağ'da değil Türkiye'nin bir çok noktasında bu gibi durumlar için çalışmalar olduğunu belirterek, şöyle dedi

Şu anda Süleymanpaşa ilçesi Demirli Mahallesi'ndeyiz. Bu noktada Tekirdağ'ın çöplerini getirildiği bertaraf tesisinin de bulunması nedeni ile bu noktada beslenme imkanı bulan leyleklerin burada yoğun olarak yuvalandıklarını ve özellikle de birkaç yıldır göç yollarını değiştirerek burada dinlenerek yollarına devam ettiklerine şahit olduk. ve ne yazık ki bu ölümler geçtiğimiz yılda olmuştu. Ancak daha az sayıda olmuştu. Bu sene özellikle dün ve ondan önceki gün yoğun göç yaşandı. Burada gece konaklamak isteyen leyleklerin elektrik tellerine takılarak akıma kapılıp yoğun bir ölümler yaşandığını gördük. Bu durum hepimizin canını acıttı açıkçası. Bizde TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu olarak, hem evcil hayvanları hem sokak hayvanları ve göçmen hayvanlar konusunda çok duyarlıyız. ve nerede hayvan hakları ihlali var ise biz orada olmaya çalışıyoruz. Bugün de buradayız ve çözüm noktasında ne gerekiyor ise yapacağız. Bunu da meclis araştırma komisyonunda raporlarını yazacağız. İlgili bakanlıklarımıza başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olmaz üzere alınmasını gereken tedbirleri, aynı zaman da yerel yetkililerin bu konuda sorunun giderilmesi için ne yapılacaksa elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz.

TREDAŞ yetkilisi Ümit Günay, Kurban Bayramı'nın ikinci gününden itibaren leyleklerin yüksek gerilim hatlarına çaptığını belirterek,

Biz bayram nedeni ile enerji kesintisi yapamadık. Önümüzdeki hafta içerisinde direklerde elektrik akımına iletKenlik izolasyonunu yapmak üzere çalışma başlatacağız. Leyleklerin buralara konmasını engelleyici kuş konmazlar monte edeceğiz. Bu izolasyonu sağladığımızda, leyleklerin akıma kapılmasını engellemiş olacağız dedi.

Kaynak: DHA