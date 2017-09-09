Tekirdağ'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Çorlu ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, hurdacılık yapan Hüseyin Bircan (39) Çerkezköy yolu fabrikalar mevkisinde bulunan bir fabrikada hurda almaya geldi.



Burada henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılan Bircan, yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan Bircan, müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.