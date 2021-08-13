Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
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Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde parktaki elektrik trafosunun yanında akıma kapılan çocuk yaralandı.

Kapaklı ilçesinde parktaki elektrik trafosunun yanında akıma kapılan çocuk yaralandı.

Atatürk Mahallesi Gökdağ Sokak'taki parkta oynayan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ, elektrik trafosunun yanında akıma kapıldı.

Altunbağ, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparak trafonun çevresini şeritle kapattı.

Altunbağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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