Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı
Kapaklı ilçesinde parktaki elektrik trafosunun yanında akıma kapılan çocuk yaralandı.
Kapaklı ilçesinde parktaki elektrik trafosunun yanında akıma kapılan çocuk yaralandı.
Atatürk Mahallesi Gökdağ Sokak'taki parkta oynayan 4 yaşındaki Miraç Altunbağ, elektrik trafosunun yanında akıma kapıldı.
Altunbağ, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparak trafonun çevresini şeritle kapattı.
Altunbağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan