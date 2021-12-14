Tekirdağ'da el işi çalışmaları hastane koridorlarında sergilendi

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yaptığı 550 el işi çalışma, devlet hastanesinin koridorlarında ve duvarlarına yerleştirilen panolarda sergilenmeye başladı.

Çorlu Devlet Hastanesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde bir süre önce "Sanat Sağlık Elele" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda kursiyerlerin merkezde yıl boyunca yaptığı 550 çalışma, Çorlu Devlet Hastanesinin koridorlarında ve duvarlarına yerleştirilen panolarda beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hastanelerin ana görevlerinin hastaları tedavi etmek olduğunu, ancak vatandaşların bulunduğu hastane ortamının güzelleştirilmesinin de önem taşıdığını söyledi.

Çorlu Devlet Hastanesinde bu güzel çalışmanın örneğini gördüğünü belirten Yıldırım, "Güzel bir düşünce, güzel bir çaba harcanmış. Hastanelerimizi güzelleştirmek, gelen insanların ya da hastalarını bekleyen insanların dolaşırken bu güzellikleri görmesini temin etmek, çok zekice bir düşünce. Örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Keskin, sağlık çalışanları ve vatandaşlar da katıldı.