El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan başka bir aracın sürücüsü kurtardı
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El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan başka bir aracın sürücüsü kurtardı

06.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:19

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden araç, duvara çarpmak üzereyken başka bir sürücü tarafından durduruldu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu için hareket eden araç, duvara çarpmak üzereyken başka bir sürücü tarafından durduruldu.

Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin şubesine fatura ödemeye gelen 2 kişi, aracı park ederek içeriye girdi.

El freninin çekmediği için kendiliğinden hareket eden araç, yol kenarındaki duvara doğru ilerlemeye başladı.

Yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, durumu fark ederek kendi aracından indi ve etraftakilerin de yardımı ile aracı duvara çarpmaktan kurtardı.

Yaşanan olay, sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anı be an yansıdı.

El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan başka bir aracın sürücüsü kurtardı
El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan başka bir aracın sürücüsü kurtardı
El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan başka bir aracın sürücüsü kurtardı
El freni çekilmeyen aracı duvara çarpmaktan başka bir aracın sürücüsü kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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