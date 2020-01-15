Tekirdağ'da "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi
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Tekirdağ'da "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi.

15.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:02
Tekirdağ'da

Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "ekmek israfının önlenmesi" semineri düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman, mühendis Şirin Aydın ve veteriner hekim Serhat Erdoğan tarafından seminer verildi.

Seminerde ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.

İsraf edilen ekmeklerin parasal değeri ile okul, hastane, yol, fabrika inşa edilebileceği aktarılan seminere öğrenciler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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