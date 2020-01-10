Tekirdağ'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haber

Tekirdağ'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında ekmek fabrikasının depo bölümü zarar gördü.

10.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:40
Tekirdağ'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çerkezköy 'nde çıkan yangında ekmek fabrikasının depo bölümü zarar gördü.

Sanayi bölgesindeki 5. Cadde'de bulunan bir ekmek fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonucu fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler