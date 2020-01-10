Tekirdağ'da ekmek fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında ekmek fabrikasının depo bölümü zarar gördü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında ekmek fabrikasının depo bölümü zarar gördü.
Sanayi bölgesindeki 5. Cadde'de bulunan bir ekmek fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın sonucu fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu.