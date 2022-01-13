Tekirdağ'da ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı - Haberler
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Tekirdağ'da ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı

Tekirdağ'da ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde belediye ekiplerince yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kentte iki gündür devam eden kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Malkara ilçesinde, soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla temizlendi.

Tekirdağ Büyükşehir ile Malkara Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Belediye ekipleri ve esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hayrabolu

Hayrabolu ilçesinde kar yağışının etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Osman İnan, AA muhabirine, kar yağışının başlamasının ardından ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

İnan, ilçe sakinleri ile sürücülerden, soğuk havada herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli olmalarını istedi.

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AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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