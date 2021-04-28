Tekirdağ'da eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası verildi

Tekirdağ'da eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 43 kişiye ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Tekirdağ'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan eğlence mekanındaki 43 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

Polis, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanında bulunan 43 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 135 bin lira ceza yazdı.

Kimlik kontrollerinde bir kişinin parada sahtecilik, bir kişinin de basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

İş yerinde çalışan kişilerin kimlik bildirimlerinin yapılmadığı ve canlı müzik ruhsatının olmadığı belirlenerek tutanak hazırlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Polis adım adım izleyip hırsızların inine ulaştı! Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
Polis adım adım izleyip hırsızların inine ulaştı! Çaldıkları araçları apartmanın çatı katında parçalamışlar
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Çöp aracına yüklenerek götürülen konteyner, 2 belediye arasında krize yol açtı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Burcu Biricik Yılmaz Erdoğan
Spor Diego Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 43 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:38:20. #1.15#

title