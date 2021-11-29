Tekirdağ'da eğitim öğretime bir gün ara verildi - Haberler
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Tekirdağ'da eğitim öğretime bir gün ara verildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da eğitim öğretime bir gün ara verildi

Tekirdağ'da, etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, kentte bugün etkili olan olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmi-özel tüm Okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine, valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."

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AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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