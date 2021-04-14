Tekirdağ'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı
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Tekirdağ'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren'in katıldığı toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda yüz yüze ve uzaktan işlenen derslerde eksik kalan konu ve kazanımların tespiti için gerçekleştirilen konu tarama testleri ile ilgili katılım durumları ve başarı durumları ele alındı. Eksik kazanımların telafisi için yapılması gereken çalışmalar gözden geçirildi.

Uzaktan eğitim sonuçlarının TEKBİS sistemi üzerinden takip edilmesinin, sağlıklı veri girişi yapılmasının, veri analizlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesinin önemine değinildi.

İl genelinde merkezi sistem sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik yürütülen rehberlik faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve bu rehberlik portalının tanıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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