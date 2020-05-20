Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)

2'NCİ İŞÇİ DE YARALI KURTARILDITekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3)
20.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:17

2'NCİ İŞÇİ DE YARALI KURTARILDI

Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Toprak kaymasının ardından 1 saat süren çalışmalarda işçilerden Vahyettin Başboğa'nın (23) kurtarılmasının ardından, toprak altında kalan Mevlüt Erat'ı (29) kurtarma çalışmaları itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ekiplerinin de katılımıyla başladı. Kurtarma ekipleriyle konuşan Erat'ın sık sık su istediği belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren ve iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmanın ardından Erat'ta ekipler tarafından toprak altından yaralı olarak kurtarıldı. Erat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.İşçilerin kurtarma çalışmalarını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da takip etti. Vali Yıldırım, konunun detaylı şekilde araştırılmasını ve iş güvenliği konusuna riayet edilip edilmediğinin de belirlenmesi talimatını verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Bakan, 'Tedbir' kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
'Ak ve kara troller' çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
ABD'de karpuzdan maske takan 2 hırsız büfeyi soydu
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Son Dakika: TFF 18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Son Dakika: TFF 18 kulübün desteğiyle liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Filistin, ABD ve İsrail'le varılan tüm anlaşmalarda çekildi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ersin Korkut Ferdi Tayfur Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Şenol Güneş Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 18:17:53. #1.15#
title