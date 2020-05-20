Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)
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Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)

1 İŞÇİ, YARALI KURTARILDITekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçiden 1'i, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor (2)
20.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:45

1 İŞÇİ, YARALI KURTARILDI

Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçiden 1'i, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı çıkarılan işçinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi, ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Öte yandan diğer işçinin vücudunun bir kısmının toprak altında kaldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İşçi ile kurtarma ekiplerinin konuştuğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA

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