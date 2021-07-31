Tekirdağ'da Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik göç, göçmen, insan ticareti ve uyum konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kentteki basın mensuplarına yönelik göç, göçmen, insan ticareti ve uyum konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdür Ömer Gümüş, müdürlükte yapılan toplantıda, insan ticareti suçunun en yalın hali ile bir kişinin ticari bir meta gibi alınıp satılmasını veya kişi üzerinden gelir elde edilmesini ifade ettiğini söyledi.

Gümüş, Birleşmiş Milletler verilerine göre insan ticaretinin, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinden sonra yasa dışı ve en fazla gelir getiren üçüncü suç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütleri her yıl insan ticareti suçundan 150 milyar dolar gelir elde etmektedir. Dünya genelinde 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru olduğu tahmin edilmektedir. Mağdurların yüzde 71'i kadınlardan, yüzde 25'i ise çocuklardan oluşmaktadır. İnsan ticareti kişinin üzerinden gelir elde etmek amacıyla tehdit, baskı, cebir, şiddet, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak, kişiler üzerinde denetim olanaklarından veya çaresizlikten yararlanarak ülkeye sokulması, çıkartılması, sevk edilmesi, barındırılması eylemlerinden oluşmaktadır."

Tekirdağ'da 28 bin yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu aktaran gümüş, ildeki göçmenlere yönelik yapılan faaliyet ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman