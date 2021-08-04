Tekirdağ'da düğünde yemekten sonra rahatsızlanan 115 kişi tedaviye alındı
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Tekirdağ'da düğünde yemekten sonra rahatsızlanan 115 kişi tedaviye alındı

Tekirdağ'da düğünde yemekten sonra rahatsızlanan 115 kişi tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 115 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir düğünde verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 115 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. İlçede düzenlenen bir düğüne katılanlardan çok sayıda kişi düğünde ikram edilen yemeklerden yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri ile Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvuran 115 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Tedavi edilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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