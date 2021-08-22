Tekirdağ'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Soylu Mahallesi'ndeki düğünde, E.A (24) ile F. A, (25) arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada E.A, yanında taşıdığı bıçakla F.A'yı ağır yaraladı.

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara