Tekirdağ'da drone destekli uygulamada 5 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da drone destekli uygulamada 5 şüpheli yakalandı

24.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:28
Tekirdağ'da drone destekli uygulamada 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde drone destekli uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde drone destekli uygulamalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerince Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Karadeniz ve TOKİ mahalleleri ile Çorlu ilçesinde Hıdırağa Mahallesinde eş zamanlı uygulama yapıldı.

Ekiplerce, drone kullanılarak yapılan uygulamada önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, mermiler ve şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Aralarında biri hakkında dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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