Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı - Haberler
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Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ- İstanbul kara yolunda trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama yapanları tespit ediyor.

Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit edip durdurdu.

Uygulamada, sürücü ve araç belgelerinin kontrolü de yapıldı.

Drone destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında da gerçekleştirileceği belirtildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, İstanbul, Drone, Güncel, Haberler

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