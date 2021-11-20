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Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da drone destekli trafik denetimi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde trafik polisleri drone ile denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İskele Kavşağında gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit edip durdurdu.

Uygulamada, sürücü ve araç belgelerinin kontrolü de yapıldı. Denetimde, sürücülere bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Drone destekli trafik denetimlerinin şehrin farklı noktalarında da gerçekleştirileceği belirtildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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