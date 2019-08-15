15.08.2019 01:10

Tekirdağ'da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturdu

KURBAN Bayramı'nın son gününde tatilden dönüş yapanlar nedeniyle Tekirdağ'da trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluk nedeniyle karayollarında önlemler aldı.

Kurban Bayramı tatillerini Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyıları ile Saros Körfezi ve Çanakkale'nin turistik bölgelerinde geçirenler, tatilin bitiminde evlerine dönmeye başladı. Trakya bölgesi ile İstanbul'dan gelen tatilciler, Tekirdağ'da akşam saatlerinden itibaren yoğun trafik oluşturdu. Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları yaşandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle önlemler aldı. Trafik ve bölge trafik ekipleriyle birlikte toplam 644 polis ve bekçi yolda görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı. Tatilcilerin yol güzergahlarında ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu trafik akışı herhangi bir aksaklık yaşanmadan sağlandı.

Kaynak: DHA