Tekirdağ'da dönerci kadını öldüren zanlı daha önce babasını da öldürmüş

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde indirim istediği dönercinin sahibi 3 çocuk annesi Kader Balcı'yı(39), bıçaklayarak öldüren Recep Özkan'ın(36), akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu, 7 yıl önce de babasını öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, dün akşam, Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan dönercide meydana geldi. İddiaya göre akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan, geldiği dönercide iş yeri sahibi Kader Balcı'dan indirim yapmasını talep etti. Talebi reddedilince de üzerindeki bıçağı çıkartıp, Balcı'ya saldırdı. Kendisini korumaya çalışan kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesler üzerine iş yerine giren çevredekiler, Özkan'ı elindeki bıçağı alıp, etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları 3 çocuk annesi Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Özkan ise polis tarafından gözaltına alındı.

'İNDİRİM İSTEDİM YAPMADI'

Recep Özkan'ın yüzde 41 akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde raporu bulunduğu, 2014 yılında da babasını öldürdüğü, bir süre cezaevinde yatıp, çıktığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde döner almak için iş yerine gittiğini belirterek, "Param yoktu indirim talep ettim ama kabul etmedi. Bunun üzerine sinirlenip, saldırdım" dediği belirtilen Özkan'ın üzerinden 170 lira çıktı.Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'ABİ ÇOCUKLARIM GÖRMESİN BENİ'Öldürülen Kader Balcı'nın iş yeri komşuları olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Esnaf Ertan Türk, çığlık sesleri duyup dönerciye girdiğini belirterek, "Gittiğim de kadın yerde yatıyordu. Bıçaklanmıştı, baygındı. 112'yi aradım, yol tarifi için dışarı çıktım. Şahsı salmadık, kaçmasın diye sandalyeye oturttuk, tepkisizdi polisleri aradım. Polisler geldi, teslim ettik. Kadın ölmeden önce, 'Abi çocuklarım görmesin beni' dedi. 'Tamam abla konuşma sakin ol' diyerek, ambulansın gelmesini bekledik. Hastayım diye sokakta gezen ruh hastası birinin böyle bir olayı yapması, yavrularını öksüz bırakması son derece yanlış. Sözün bittiği yer, bir hiç uğruna. Çok iyi, kendi halinde bir bayandı. Bu şekilde elini kolunu sallayarak cinayet olursa, kan donduracak bir şey" dedi.

Esnaf Yakup Tekin de çığlık sesleri üzerine olay yerine gittiği ifade ederek, "Fırının önünde oturuyordum. Çığlık sesleri duyduk. Sonra ne oluyor diye baktığımızda adam kadını bıçakla yere yatırmıştı. Kadın adamı itti sonra adamı biz aldık. Bayan bıçaklanmıştı zaten. Adam kadından 5 liramı 7 liramı ne indirim istemiş. Adam, 'Kadın yapmam deyince ben de bıçakladım' dedi. Adamın dediği bu. Ben de indirim için bir kadın mı bıçaklanır diye tepki gösterdim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı