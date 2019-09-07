Tekirdağ'da dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Süleymanpaşa ilçesinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Süleymanpaşa ilçesinde devlet büyüklerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devlet büyüklerinin ismini kullanarak, vatandaşları devletle olan işlerini halledeceği vaadiyle dolandırdığı iddia edilen F.İ.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.