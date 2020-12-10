Tekirdağ'da doktora hakaret ve tehdit (2)
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Tekirdağ'da doktora hakaret ve tehdit (2)

10.12.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:34
Tekirdağ'da doktora hakaret ve tehdit (2)

ZANLI: BAĞRIŞTIK, DARBETMEDİMTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beklemesini söyleyen doktor Berkay Yücel'e hakaretler edip, tehditler savuran S.I.'nın Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.

ZANLI: BAĞRIŞTIK, DARBETMEDİM

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beklemesini söyleyen doktor Berkay Yücel'e hakaretler edip, tehditler savuran S.I.'nın Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. S.I.'nın ifadesinde, "Kendi doktorum vardı, ona gidecektim. Doktoru bulamayınca yan odadaki doktorun odasına girip, muayene olmak istediğimi söyledim. Doktor da 'Daha sonra yardımcı olayım, şimdi hastam var. Dışarda bekle' dedi. Bunu söyleyince ben de sinirlendim ve bakacaksınız bana dedim. Biraz bağrıştık, darbetmedim. Sonra araya güvenlik görevlileri girdi" dediği öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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