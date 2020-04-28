Tekirdağ'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Tekirdağ Şubesi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Tekirdağ Şubesi, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Şube Başkanı Ahmet Üstübeç, yaptığı yazılı açıklamada, cuma hutbesinde ilahi fermana tercüman olan Prof. Dr. Erbaş özelinde Diyanet İşleri Başkanlığının hedef tahtasına konulmasının, vicdan taşıyan her insanı derinden yaraladığını belirtti.

Üstübeç açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün insanlığın saadet ve huzurunu tesis etmeye yönelik İslam'ın temel prensiplerinden rahatsız olan şer odakları toplumsal yapıyı bozmak, aileyi parçalamak adına çeşitli faaliyetlerde bulundukları bilinmektedir. Şer odaklarının faaliyetlerinin önündeki en büyük en engel olarak gördükleri İslam dinine, Diyanet İşleri Başkanlığımız üzerinden dolaylı olarak saldırmaktadırlar. Erbaş'ın cuma hutbesinde Kur'an'ın hükmüne tercüman olma sadedinde, zina ve her türlü eşcinsel hayatın İslam dini tarafından yasaklandığını ifade eden sözlerinden rahatsız olan sapkın güruh İnsan Hakları Derneğini kendilerine perde olarak kullanarak Ankara ve İzmir barolarına suç duyurusunda bulunmuştur.

Milletimiz feraseti ile bu eylemin asıl amacını hemen fark etmiş ve sosyal platformlarda tepkisini ortaya koymuştur. Algı operasyonları karşısında Diyanet camiasını zor duruma düşürmek, İslam dinine saldırmak isteyenlere karşı İslami hassasiyete sahip bütün sivil toplum kuruluşlarına da büyük görevler düşmektedir. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet camiasının yalnız olmadığını, bu söylemlerin ülkemizin manevi muhafızı Diyanet camiasına asla zarar veremeyeceğini belirtmek isterim."

Kaynak: AA