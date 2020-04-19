Tekirdağ'da din görevlisi maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Tekirdağ'da din görevlisi maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tekirdağ'da bir imam, nisan maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

19.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:43
Tekirdağ'da din görevlisi maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Tekirdağ'da bir imam, nisan maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Çorlu İlçe Müftülüğü Akşemseddin Mescidi'nde görevli imam hatip İbrahim Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bir maaşını bağışladı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birlik ve beraberlik içinde olduğunu söyledi.

Bu dönemde herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz 'Az sadaka çok belayı defeder' buyurmuştur. Devlet ve millet olarak yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamandan geçiyoruz. 28 yıldır devletim bana maaşımı düzenli ödüyor. Nisan ayı maaşımı devletime bağışlıyorum. Koronavirüs mücadelesinde benim de devletime, ihtiyaç sahiplerine bir katkım olsun istedim."

Kaynak: AA

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