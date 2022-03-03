Tekirdağ'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haberler

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Tekirdağ'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesince ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

SÜLEYMANPAŞA, TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadelede sağlık kuruluşları ve kamusal alanlar öncelikli olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda arındırma çalışmaları yürütülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınova, Çınarlı, 100. Yıl, Değirmenaltı ve Ortacami mahallelerinde dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında aile sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası, ana cadde ve arterler, kamu binaları ile hastanelerin giriş çıkışları dezenfekte edildi.

Açıklamada, aşı başta olmak üzere kişisel hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiği bildirildi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Süleymanpaşa, Güncel, Haberler

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