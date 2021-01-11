Tekirdağ'da dezenfektan çeşmelerinin kullanım alanı genişliyor
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Tekirdağ'da dezenfektan çeşmelerinin kullanım alanı genişliyor

11.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:41
Tekirdağ'da dezenfektan çeşmelerinin kullanım alanı genişliyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz yer ve yüzey dezenfektanı dağıtmak amacıyla kurulan dezenfektan çeşmeleri pek çok alana yerleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz yer ve yüzey dezenfektanı dağıtmak amacıyla kurulan dezenfektan çeşmeleri pek çok alana yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında merkez mahallelerde başlatılan dezenfektan çeşmesi uygulaması genişletildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde geliştirilen proje kapsamında, üniversite tarafından üretilen dezenfektanlar, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde imal edilen çeşmelerle vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Geçen ay merkez mahallelerde başlayan uygulama, genişletilerek Karacakılavuz, Banarlı, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde hizmet vermeye başladı.

Belediye tarafından imal edilen çeşmeler, talep üzerine Kapaklı, Hayrabolu ve Marmaraereğlisi ilçelerinde de vatandaşların kullanıma sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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