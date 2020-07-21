Tekirdağ'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Hayrabolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaydetti.
21.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:56
Hayrabolu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaydetti.
Bayramşah Mahallesi gölet setinde Birkan Y,'nin kullandığı 59 HR 573 plakalı traktör devrildi.
Traktörde yolcu olarak bulunan Berkay Özer (26), römorkun altında kalarak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA