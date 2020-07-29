Tekirdağ'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
29.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:52
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zeynel Erdoğan (66) idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Çınaraltı Mahallesi yakınlarında freninin boşalması sonucu devrildi.
Kazada, aracın altında kalan sürücü Erdoğan hayatını kaybetti.
Erdoğan'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA