Tekirdağ'da devrilen taksideki 6 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da devrilen taksideki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da devrilen taksideki 6 kişi yaralandı
21.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:40

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İlker Gülsar idaresindeki 34 TDM 58 plakalı taksi, Izgara Mahallesi'nde karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü, araçtaki Gülten ve Nurdan Gülsar ile Arzu, Fatma Efe ve Elif Topaç yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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