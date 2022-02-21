Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA, Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Murat G. yönetimindeki 34 CFH 789 plakalı otomobil, Narin kavşağında önündeki otomobile ve refüjdeki direğe çarparak takla attı.

Aydınlatma direği çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 100 metre boyunca takla atarak savrulan ve ters dönen otomobilden yaralı sürücü Murat G'yi çıkarttı.

Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'da devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel

Çerkezköy, Otomobil, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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