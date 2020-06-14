Tekirdağ'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
14.06.2020 00:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 01:02

Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çerkezköy istikametinden Saray'a seyir halindeki, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 HT 4202 plakalı otomobil, Kapaklı Otogar Kavşağı'nda kontrolden çıkarak trafik ışıklarına çarptı ve devrildi.

Kazada yaralanan Dilek Küçük, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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