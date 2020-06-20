Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
20.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:42

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.

Necla Atasoy'un (20) kullandığı 59 LS 625 plakalı otomobil, Deveciköy Mahallesi girişinde devrildi.

Kazada, sürücü Atasoy ile araçtaki Esra Sezer (20), Tunahan Turhan (17) ve Simge Kaya (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kaza kırım ekibi sevk edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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