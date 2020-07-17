Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
17.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:23
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şaban Tandır yönetimindeki 59 UL 874 plakalı otomobil, Çerkezköy-Kapaklı arasındaki akaryakıt istasyonunun karşısında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Fatma ve Pınar Tandır yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA