Tekirdağ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Malkara ilçesinde yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
13.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:34
Malkara ilçesinde yol kenarındaki su kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Gelibolu'ya giden Yasin Zorba (40) idaresindeki 34 SD 8624 plakalı otomobil, Danışment Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü Zorba ile araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA