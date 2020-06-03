Tekirdağ'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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Tekirdağ'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
03.06.2020 21:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:58

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarlaya devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Aydın Yılmaz'ın kullandığı 59 J 0244 plakalı minibüs, Yağcı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından minibüsten çıkarılan sürücü ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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