Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk yaralandı
AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
N.K'nin (47) kullandığı 34 FN 9626 plakalı hafif ticari araç, Muradiye Mahallesi Eski Köprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan U.K. (13) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı U.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mesut Karaduman - Güncel