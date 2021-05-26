Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor
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Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor

Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) 4 aydır devam etmesi nedeniyle balıklar yüksek fiyattan satılıyor.

Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyasının (müsilaj) 4 aydır devam etmesi nedeniyle balıklar yüksek fiyattan satılıyor.

Salya nedeniyle küçük tekne balıkçıları yeteri kadar avlanamıyor. Levrek, çupra ve somon tezgahlarda 60 liradan satılıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, deniz salyası nedeniyle büyük teknelerin ardından küçük tekne balıkçılarının da avlanmakta zorlandığını söyledi.

Av olmayınca tezgahlardaki balık fiyatlarının da düşmediğini belirten Pehlivanoğlu, "Bu sene deniz salyası balıkçıları mağdur etti. Tekirdağ'da yer yer kıyılarda ve açıklarda deniz salyası hala var. Bitecek gibi de durmuyor. Balıkçıların denize açılıp kıyıya balıkla dönecekleri günleri bekliyoruz. İnşallah balık olur da hem balıkçı sevinir hem de vatandaşlar uygun fiyata balık yer." dedi.

Balıkçı Ömer Marangoz da balığın az olmasının fiyatları artırdığına işaret etti.

Marangoz, "Bugünlerde daha çok çupra, levrek tercih ediliyor. Çupra, levrek de olmasa balıkçının hali kötü. Bize fiyatlar normal geliyor ama vatandaşa pahalı geliyor. Çünkü balıkçının masrafı fazla. İnşallah balık olur avcılık olur da herkesin yüzü güler." diye konuştu.

Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor
Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor
Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor
Tekirdağ'da devam eden deniz salyası nedeniyle balık fiyatları düşmüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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