Tekirdağ'da dev tatbikat gerçeğini aratmıyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 6.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu ile başlayan tatbikatta arama kurtarma çalışmaları nefes kesti. 22 ilden 600 personelin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilen 14 Sivil Toplum Kuruluşu ve 2 Kamu Arama Kurtarma ekibinin katılımı ile daha öne 7 ülkenin katılımı ile AB MODEX tatbikatının yapıldığı Tekirdağ'da ülke içi arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştiriliyor. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra eski balık haline konuşlanan ekipler, merkez üssü Şarköy ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem haberinin alınması ile harekete geçti. Senaryo gereği AFAD Başkanlığı tarafından depreme müdahale "Seviye 3" olarak belirlendi. ve ulusal ekiplere müdahale çağrısında bulunuldu. Deprem sonrası Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplanarak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirildi. İstanbul başta olmak üzere 22 ilden gelen arama kurtarma ekipleri eski tekel binasında senaryo gereği arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Duvarlar delindi, hasarlar binadan yaralı kurtarıldı

Senaryo gereği arama ve kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, tatbikat alanında hasar görmüş binaların duvarlarını delerek yıkıntıların arasına girerken, kimi ekiplerde ip yardımı ile metrelerce yükseklikteki pencerelerden yaralı kurtarmak için binalara girdi. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı tatbikat nefes kesti. Ekipler tatbikatın yanı sıra 3 dereceye kadar inen hava soğuklarıyla da mücadele ediyor.

Tatbikatta İstanbul başta olmak üzere 22 ilden JAK, PAK, AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve STK'lardan toplamda 600 personel katıldı.

3 derece soğukta tatbikat

Tatbikat alanında incelemelerde bulunan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Tekirdağımızda kısa süre içerisinde son bir ayda yapılan ikinci büyük tatbikat. Biliyorsunuz daha önce 400 tanesi yurtdışından 7 ülkeden gelen ve gerisi de bizim ülkemizden farklı vilayetlerimizden gelen 1715 kişiyle büyük bir tatbikat yapıldı, AB Modex tatbikatı. Bu tatbikatın çok başarılı olduğunu hala avrupalı dostlarımız oradan gelen ekiplerin bulunduğu ülekelerdekiler çok büyük ciddiyetle konuşuyorlar. Önemli bir örnek oldu bizim için. Türkiyemizde de sayın bakanımızın talimatları ile onu yapan bunu da yapar denildi ve 22 ilden kendi ilimizde ki arkadaşlarımızda dahil olmak üzere 600 arkadaşımızın katıldığı 3 günlük bir tatbikat yapıyoruz. İki gün tatbikat bir günde değerlendirmesini yapacağız. Cuma günü başladı, bugünde devam ediyor, yarın Allah nasip ederse değerlendirmesini yapıp sonlandıracağız. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dün akşam hiç farkettiniz mi? Bilmiyorum. Bugün sabaha doğru 3 dereceye inen bir hava sıcaklığı vardı. 3 derece çok ciddi bir soğuktur, yani bu tam bir tatbikat oldu işin aslı. Bunlar göstermelik yapılan işler değildir. Emin olun tatbikatı gerçeğinden ayırt edemezsiniz. AB Modex tatbikatında çekilen bir klip vardı, orada yapılan tatbikatlar esnasında ki bütün senaryoların uygulanması esnasında çekilen bir klip sonrasında insanın tüyleri diken diken oluyor ve gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz. Bu yaralılar, yaralıların kurtarılması, ameliyatlar hatta ameliyathaneye yetiştirme, revire yetiştirme konularında da böyleydi. Bu bulunduğumuz alanda da UMKE vardı o zaman. Bunları gerçeğinden ayırmak mümkün değildir ve çok ciddi yapılır. Herşey varmışcasına yapılır. Burada ki senaryomuzda da, 17 Aralık itibarı ile Şarköy'de Saat: 14: 00'da şiddeti 6.5 olan bir depremin olduğunu varsayarak bütün teyakkuzda bulunması gereken ekiplerin hepsine haber verildi. Onlar zaten haberi alır almaz hiç bu bir tatbikattır filan diye bakmadan tamamen gerçekmişçesine buraya hemen anında akın etti arkadaşlarımız. Herkes ne yapacağını biliyor. İşte modern toplum budur, modern toplumda kurumlar, kişiler, kurumlarda bulunan kişilerde ne yapacağını bilir ve bu sayede de sıkıntı fazla büyümeden hemen müdahale edilir ve bu müdahale neticesinde de vatandaşımız daha fazla zarar görmeden çok hızlı bir şekilde de sıkıntıları giderilerek vatandaşımızın ihtiyaçları karşılanır. Bizde bunu yapmaya gayret ediyoruz, ne kadar çok tatbikat yaparsak o kadar çok refleks haline getirebiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ