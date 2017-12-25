Tekirdağ'da Dev Huzur Uygulaması
Türkiye genelinde düzenlenen ve "Türkiye Huzur Güven" adı verilen uygulamaların 8’incisi kapsamında Tekirdağ genelinde de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Türkiye genelinde düzenlenen ve "Türkiye Huzur Güven" adı verilen uygulamaların 8'incisi kapsamında Tekirdağ genelinde de polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yaklaşık 3 bin kişinin denetimden geçirildiği huzur uygulaması ile ilgili yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimiz genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 8' adı altında 19.30-21.30 saatleri arası sabit, 22.00-24.00 saatleri arasında umuma açık iş yerlerine yönelik 54 ekip ve 336 personel ile 19 noktada yapılan denetimler sonucunda 2 bin 729 şahıs sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı, 429 araç kontrol edildi. Toplam 19 araca 8 bin 549 TL idari para cezası uygulandı, 172 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 iş yerine idari işlem uygulandı. 1 iş yeri hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden dolayı gerekli işlemlere başlanarak 2 bin 118 TL idari para cezası tatbik edildi" denildi. - TEKİRDAĞ