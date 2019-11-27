Tekirdağ'da dev ağaç, otomobilin üzerine devrildi (2)
AĞACIN DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDATekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
27.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:34
AĞACIN DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA
Tekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, olaydan 20 saniye önce bir kişinin ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görüldü.
Kaynak: DHA