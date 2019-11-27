Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)SANİYELERLE KURTULDUTekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

27.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:19
Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)

SANİYELERLE KURTULDU

Tekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
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