Tekirdağ'da dereye düşen kişi boğuldu
02.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:54
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti.
Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi'nde ikamet eden Metin Erdil (52), evinin yakınlarındaki derenin kenarında gezerken suya düştü.
Erdil'i ağabeyi ve muhtar dereden çıkardı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırılan Erdil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan